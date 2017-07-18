[目的/ 意义] 环境信息公开是环境管理制度的一大创新,探索政府环境信息公开的主要因素及其作用方 向,为今后的实践和理论研究提供一定的借鉴意义。[方法/ 过程] 系统地整合了政府环境信息公开的影响因素,提 出了政治规范、同级竞争、外部压力以及创新意愿和能力这四方面的因素,并采用面板数据进行了实证分析。[ 结 果/ 结论]研究发现,省级政府环境政策采纳、人大和政协的建议提案、省内其他城市信息公开、创新能力和企业压力 同政府环境信息公开显著正相关。