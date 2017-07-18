[1]黄艳茹 孟凡蓉 陈子韬 刘 佳.政府环境信息公开的影响因素*―――基于中国城市PITI 指数的实证研究[J].情报杂志,2017,(07):149.
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政府环境信息公开的影响因素*
―――基于中国城市PITI 指数的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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149
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Determinants of Government Environmental Information Disclosure:
An Empirical Research Based on the PITI of Chinese Cities
- 作者:
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黄艳茹1 孟凡蓉1 陈子韬1 刘 佳2
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1. 西安交通大学公共政策与管理学院 西安 710049;2. 陕西师范大学哲学与政府管理学院 西安 710062
- 关键词:
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环境信息 信息公开 政府环境信息公开 PITI 指数
- 摘要:
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[目的/ 意义] 环境信息公开是环境管理制度的一大创新,探索政府环境信息公开的主要因素及其作用方
向,为今后的实践和理论研究提供一定的借鉴意义。[方法/ 过程] 系统地整合了政府环境信息公开的影响因素,提
出了政治规范、同级竞争、外部压力以及创新意愿和能力这四方面的因素,并采用面板数据进行了实证分析。[ 结
果/ 结论]研究发现,省级政府环境政策采纳、人大和政协的建议提案、省内其他城市信息公开、创新能力和企业压力
同政府环境信息公开显著正相关。
更新日期/Last Update:
1900-01-01