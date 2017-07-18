[目的/ 意义]专利生命周期在很大程度上反映了技术生命的发展趋势,通过反映专利生命周期的参数判断 技术创新的发展阶段,可以为更好的判断技术发展趋势提供指导和帮助,同时结合具体专利技术更新以及专利分析 可以探寻核心专利。[方法/ 过程]基于对专利生命周期的分析,研究技术创新信息。从选定技术领域出发,分析平 均专利生命周期、专利无效系数,并结合对专利申请量的时间序列以及专利被引用数的分析,建立基于专利生命周 期的技术创新评价体系。[结果/ 结论]获取本领域技术的生命周期、新旧技术的更替信息以及主要专利技术,从宏 观、介观和微观三个角度对技术的发展趋势进行判断并寻找本领域的核心专利。