[1]何绯娟 杨 宽 缪相林 高建忠.基于要素图的舆情事件线索化方法研究[J].情报杂志,2017,(07):101.
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基于要素图的舆情事件线索化方法研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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101
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Threading Events of Public Opinion Based on Argument Graph
- 作者:
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何绯娟1 杨 宽2 缪相林1 高建忠3
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1. 西安交通大学城市学院 西安 710018;
2. 西安交通大学电子与信息工程学院 西安 710049;
3. 西安交通大学图书馆 西安 710049
- 关键词:
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舆情 事件线索化 事件关联 要素图 百度百科
- 摘要:
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[目的/ 意义]将事件按照内在关联组织成有序结构的过程称为事件线索化,事件线索化能够展现事件间的
因果联系与演化过程,有助于理解舆情事件的起因与背景,预测事件的后续发展,为舆情事件的处理提供依据。现
有事件线索化方法主要依据事件要素的共现特性,然而部分存在关联的事件之间共现特性并不明显,导致现有方法
存在局限性。[方法/ 过程]利用百度百科中的条目及其中的关键词来扩充事件要素,建立了由关键词与超链接构成
的要素图模型,并提出了基于该模型的舆情事件线索化方法。所提方法通过要素图差异性计算与密度聚类两个阶
段将事件集划分为由相互关联事件组成的簇,从而实现事件线索化。[ 结果/ 结论] 在舆情事件数据集上的实验表
明,所提方法在共现特性不明显情况下能有效地实现事件线索化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01