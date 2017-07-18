[目的/ 意义]将事件按照内在关联组织成有序结构的过程称为事件线索化,事件线索化能够展现事件间的 因果联系与演化过程,有助于理解舆情事件的起因与背景,预测事件的后续发展,为舆情事件的处理提供依据。现 有事件线索化方法主要依据事件要素的共现特性,然而部分存在关联的事件之间共现特性并不明显,导致现有方法 存在局限性。[方法/ 过程]利用百度百科中的条目及其中的关键词来扩充事件要素,建立了由关键词与超链接构成 的要素图模型,并提出了基于该模型的舆情事件线索化方法。所提方法通过要素图差异性计算与密度聚类两个阶 段将事件集划分为由相互关联事件组成的簇,从而实现事件线索化。[ 结果/ 结论] 在舆情事件数据集上的实验表 明,所提方法在共现特性不明显情况下能有效地实现事件线索化。