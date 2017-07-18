[目的/ 意义]繁荣中国哲学社会科学研究需要提高国内研究成果的国际可见度和影响力。以四种情报学 核心期刊为对象分析它们的国际影响力,有助于了解国内情报学期刊的国际影响力概况及其形成因素,为情报学及 其它社会科学期刊提供参考。[ 方法/ 过程] 利用文献计量及引文分析方法对四种情报学期刊所有论文被Web of Science 数据库引用情况以及施引情况进行分析。[ 结果/ 结论] 国内情报学期刊在2000 年以后国际影响力有了明 显提升,《情报杂志》表现尤为突出;主要被国内作者在国际发表会议论文时引用,篇均被引次数相对较低;理工科院 校管理科学工程相关专业成为引用的主要力量,国内情报学研究成果对计算机科学、管理科学和图书情报学研究有 较好的辐射作用,并提出提高国内情报学期刊国际影响力的建议。