[1]顾 欢.“ 影响因子百分位”与SNIP 的跨学科评价效力实证分析*[J].情报杂志,2017,(07):134.
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“ 影响因子百分位”与SNIP 的跨学
科评价效力实证分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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134
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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The Effectiveness Analysis of Interdisciplinary Evaluation by
Average JIF Percentile and SNIP
- 作者:
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顾 欢
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新乡医学院 新乡 453003
- 关键词:
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影响因子百分位 SNIP 期刊评价 跨学科评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]比较JCR 新增期刊评价指标影响因子百分位与SNIP 的跨学科评价效力。[ 方法/ 过程] 以
SCI 收录的4 种学科为基础,对学科内和学科间的各期刊影响因子百分位和SNIP 做Spearman 等级秩相关分析,同
时将4 种学科的期刊按JCR 分区分组,即Q1 区组、Q2 区组、Q3 区组和Q4 区组,对各组期刊的影响因子百分位和
SNIP 分别做Spearman 等级秩相关分析。[结果/ 结论] 影响因子百分位与SNIP 在学科内呈显著正相关( 均为P =
0郾000),相关系数平均为0. 826。影响因子百分位与SNIP 在学科间亦呈显著正相关,相关系数为0. 817( P =
0郾000)。分组比较结果示,在Q1 区组、Q2 区组和Q4 区组影响因子百分位和SNIP 均呈显著正相关( 均为P <
0郾05),但在Q3 区组,影响因子百分位和SNIP 不相关( P =0. 185)。使用影响因子百分位与SNIP 在学科内及学科
间的期刊排序均是一致的;但在跨学科评价中,在影响力较大的一半期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序结
果一致性更强,在影响力最小的1/4 期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序结果也一致,在影响力中等偏下的
一部分期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序没有相关性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01