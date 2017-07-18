[目的/ 意义]比较JCR 新增期刊评价指标影响因子百分位与SNIP 的跨学科评价效力。[ 方法/ 过程] 以 SCI 收录的4 种学科为基础,对学科内和学科间的各期刊影响因子百分位和SNIP 做Spearman 等级秩相关分析,同 时将4 种学科的期刊按JCR 分区分组,即Q1 区组、Q2 区组、Q3 区组和Q4 区组,对各组期刊的影响因子百分位和 SNIP 分别做Spearman 等级秩相关分析。[结果/ 结论] 影响因子百分位与SNIP 在学科内呈显著正相关( 均为P = 0郾000),相关系数平均为0. 826。影响因子百分位与SNIP 在学科间亦呈显著正相关,相关系数为0. 817( P = 0郾000)。分组比较结果示,在Q1 区组、Q2 区组和Q4 区组影响因子百分位和SNIP 均呈显著正相关( 均为P < 0郾05),但在Q3 区组,影响因子百分位和SNIP 不相关( P =0. 185)。使用影响因子百分位与SNIP 在学科内及学科 间的期刊排序均是一致的;但在跨学科评价中,在影响力较大的一半期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序结 果一致性更强,在影响力最小的1/4 期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序结果也一致,在影响力中等偏下的 一部分期刊中,影响因子百分位与SNIP 的期刊排序没有相关性。