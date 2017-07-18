[目的/ 意义]基于论文和期刊视角分析Web of Science(WoS) 数据库中不同引证时间窗口论文使用次数与 被引频次之间的关系以及量引背离现象。[方法/ 过程] 收集2013 ~ 2015 年WoS 数据库收录眼科学领域被引频次 TOP10%论文数据,分析文献类型,不同引证时间窗口论文使用次数、被引频次的变化,从论文和期刊视角分析论文 被引频次与使用次数的相关性,并对量引背离现象进行分析。[ 结果/ 结论] TOP10% 论文主要文献类型为Article。 随论文被引频次升高,使用次数(180 天,U1)、使用次数(2013 年至今U2)逐渐升高。被引频次、U2 随引证时间窗口 增加而升高(均为P <0. 05),U1 表现相反(均为P <0. 05);不同引证时间窗口论文U1、U2 和被引频次,以及期刊篇 均被引频次和篇均U1、篇均U2 均有相关性(均为P <0. 05)。少数论文出现量引背离现象。揭示了高影响力论文 的主要文献类型,也提示了论文使用与被引之间的共性,共性大小与引文时间窗口有关。引文时间窗口越长,论文 总被引频次和总使用次数越高,最近180 天内学者们更倾向于使用较新的文献,高使用次数预示着一定时期后的高 被引。