[1]付中静.不同引证时间窗口论文量引关系实证研究―――基于论文与期刊视角[J].情报杂志,2017,(07):128.
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不同引证时间窗口论文量引关系实证研究
―――基于论文与期刊视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年07期
- 页码:
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128
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Correlation Between Citation Frequency and Usage Count with Different
Citation Time Windows―――Based on Article and Journal
- 作者:
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付中静
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新乡医学院期刊社《眼科新进展》编辑部 新乡 453003;
河南省科技期刊研究中心 新乡 453003
- 关键词:
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Web of Science 数据库 引证时间窗口 文献类型 被引频次 使用次数
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于论文和期刊视角分析Web of Science(WoS) 数据库中不同引证时间窗口论文使用次数与
被引频次之间的关系以及量引背离现象。[方法/ 过程] 收集2013 ~ 2015 年WoS 数据库收录眼科学领域被引频次
TOP10%论文数据,分析文献类型,不同引证时间窗口论文使用次数、被引频次的变化,从论文和期刊视角分析论文
被引频次与使用次数的相关性,并对量引背离现象进行分析。[ 结果/ 结论] TOP10% 论文主要文献类型为Article。
随论文被引频次升高,使用次数(180 天,U1)、使用次数(2013 年至今U2)逐渐升高。被引频次、U2 随引证时间窗口
增加而升高(均为P <0. 05),U1 表现相反(均为P <0. 05);不同引证时间窗口论文U1、U2 和被引频次,以及期刊篇
均被引频次和篇均U1、篇均U2 均有相关性(均为P <0. 05)。少数论文出现量引背离现象。揭示了高影响力论文
的主要文献类型,也提示了论文使用与被引之间的共性,共性大小与引文时间窗口有关。引文时间窗口越长,论文
总被引频次和总使用次数越高,最近180 天内学者们更倾向于使用较新的文献,高使用次数预示着一定时期后的高
被引。
更新日期/Last Update:
1900-01-01