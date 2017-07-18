[目的/ 意义]基于文献计量学的新兴技术预测方法能够避免现有德尔菲法的专家依赖性,但是文献所属技 术领域的划分仍需依据领域知识设计复杂的检索式。[方法/ 过程] 提出了一种基于机器学习和时间序列预测的新 兴技术预测方法,LDA 主题模型与SVM(支持向量机)分类模型连用的机器学习方法解决了海量论文摘要数据按照 新兴技术类别的多分类,通过ARIMA(差分自回归移动平均模型) 模型对时序论文未来数量的预测,分析以技术为 驱动力的新兴技术发展趋势。[结果/ 结论]最后,以机器人技术为例,提取Web of Science(WOS)论文数据库上万条 数据,对7 个新兴领域发展趋势进行预测,为新兴技术预测工作提供有益的数据和方法支持。