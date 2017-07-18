[目的/ 意义]根据Wixom & Todd 模型及结构化与对象的信念整合模型等理论基础,结合文献管理工具的 特性,将示能性作为理论视角提出一个信息系统使用意愿影响因素的研究模型。[方法/ 过程]通过问卷调查方法搜 集106 份样本数据,采用偏最小二乘(PLS)结构方程模型进行实证研究。[ 结果/ 结论] 结果表明:功能示能性对文 献管理工具的信息质量产生显著的影响,对其系统质量没有显著影响作用;文献管理工具的信息质量、系统质量分 别对信息满意度、系统满意度有正向的显著性影响;系统满意度正向显著地影响用户对文献管理工具的信息满意 度;信息满意度和系统满意度二者共同对文献管理工具的用户使用意愿具有正向显著性影响。