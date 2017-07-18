[目的/ 意义]为了解决当前学科可视化分析研究数据相对单一和研究方法局限等问题,从新的视角揭示学 科结构。[方法/ 过程]以“图书情报与档案管理”(简称图情档)学科的国家基金项目数据为例,从共词分析和多层 次关键词耦合分析结合的视角揭示该学科的主题结构、知识结构、机构结构和省份结构。[结果/ 结论]研究表明,图 情档学科包括十二个研究主题、七部分知识结构、专业特色明显的机构结构和省份结构。