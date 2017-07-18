[1]曹 勇 程 前 杜 蔓.外部知识搜索策略对企业吸收能力的影响研究*[J].情报杂志,2017,(07):182.
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外部知识搜索策略对企业吸收
能力的影响研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年07期
- 页码:
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182
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-07-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Influence of External Knowledge Search Strategy on
Enterprise Absorptive Capacity
- 作者:
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曹 勇1; 2 程 前1 杜 蔓1
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1. 武汉纺织大学管理学院 武汉 430200;2. 湖北省纺织制度及政策研究中心 武汉 430073
- 关键词:
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知识搜索 吸收能力 探索式学习 转化式学习 利用式学习
- 摘要:
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[目的/ 意义]知识搜索、吸收能力已成为创新理论和企业管理实践的关注焦点。[ 方法/ 过程] 基于已有研
究的评述,本文推演出外部知识搜索策略与企业吸收能力之间关系的理论假设,并通过问卷调查和回归分析来实证
检验。[结果/ 结论]结果发现:企业外部知识搜索宽度与探索式学习、转化式学习及利用式学习之间均存在倒U 型
关系;企业外部知识搜索深度与转化式学习和利用式学习之间存在倒U 型关系,但外部知识搜索深度对探索式学习
产生正面影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01