[目的/ 意义]知识搜索、吸收能力已成为创新理论和企业管理实践的关注焦点。[ 方法/ 过程] 基于已有研 究的评述,本文推演出外部知识搜索策略与企业吸收能力之间关系的理论假设,并通过问卷调查和回归分析来实证 检验。[结果/ 结论]结果发现:企业外部知识搜索宽度与探索式学习、转化式学习及利用式学习之间均存在倒U 型 关系;企业外部知识搜索深度与转化式学习和利用式学习之间存在倒U 型关系,但外部知识搜索深度对探索式学习 产生正面影响。