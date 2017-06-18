[目的/ 意义]政府数据的开放共享为创新创业提供了高质量的信息资源。以创新创业为背景环境,探讨了政府开放数据开发利用的对策,供我国相关部门决策参考。[方法/ 过程]调研和分析了国内外政府数据开放共享与开发利用的实践案例,总结凝练政府数据开放利用的对策。[结果/ 结论]从政策法规、管理、开发途径以及技术等方面总结提出了10 条促进政府开放数据开发利用的对策,包括:获得政府机构领导者的支持与推动、制定具有可操作性的政策法规与行动计划、设置专门的政府数据开放共享与开发利用管理机构、用群体智慧理论指导政府数据资源的管理、注重政府开放数据的需求分析、以开放数据竞赛激发大众创新创业活力、构建政府开放数据开发利用的孵化环境、将政府开放数据资源发布成为机器可读格式、开放政府数据资源应用接口、构建以用户为中心的数据开放门户。