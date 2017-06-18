[1]周志峰.创新创业视域下促进政府开放数据开发利用的对策分析*[J].情报杂志,2017,(06):141.
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创新创业视域下促进政府开放数据开发利用的对策分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis on the Countermeasures to Promote Development and Utilization of Government Open Data from the Perspective of Innovation and Entrepreneurship
- 作者:
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周志峰
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温州大学图书馆 温州 325035
- 关键词:
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政府开放数据 开放数据 创新创业 信息公开
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府数据的开放共享为创新创业提供了高质量的信息资源。以创新创业为背景环境,探讨了政府开放数据开发利用的对策,供我国相关部门决策参考。[方法/ 过程]调研和分析了国内外政府数据开放共享与开发利用的实践案例,总结凝练政府数据开放利用的对策。[结果/ 结论]从政策法规、管理、开发途径以及技术等方面总结提出了10 条促进政府开放数据开发利用的对策,包括:获得政府机构领导者的支持与推动、制定具有可操作性的政策法规与行动计划、设置专门的政府数据开放共享与开发利用管理机构、用群体智慧理论指导政府数据资源的管理、注重政府开放数据的需求分析、以开放数据竞赛激发大众创新创业活力、构建政府开放数据开发利用的孵化环境、将政府开放数据资源发布成为机器可读格式、开放政府数据资源应用接口、构建以用户为中心的数据开放门户。
更新日期/Last Update:
1900-01-01