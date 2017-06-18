[目的/ 意义] 挖掘网络舆情相关信息,构建基于直觉模糊推理的网络舆情监测预警评估方法,对实现网络舆情危机监测和预警具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以施拉姆大众信息传播模式为基础,采用扎根理论提取指标要素,以模糊-层次分析法确定指标要素权重,通过直觉模糊推理算法和模糊综合评判法进行网络舆情监测预警评估。 [结果/ 结论]能够对网络舆情事件进行有效监测,为网络舆情预警评估的实现和应用提供一个整体、系统的科学依据,提高网络舆情实时监控能力和管理能力。