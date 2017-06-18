[目的/ 意义]大数据联盟作为新型的组织形式,关于其演化规律及数据资源如何影响大数据联盟演化已成为亟需解决的热点问题。在数据资源视角下对大数据联盟网络结构动态演化模型进行了研究,对大数据联盟稳定有序发展具有重要理论与现实意义。[ 方法/ 过程] 通过分析数据资源流动增值过程,提出了基于EDRV 的演化动因,进一步分析了大数据联盟演化过程及演化规则,在无标度网络演化模型基础上,提出了基于成员核心能力、数据资源异质性和数据资源势差的演化模型,并对模型有效性进行仿真实验。[ 结果/ 结论] 通过Matlab 软件仿真验证表明提出的大数据联盟动态网络结构演化模型在一定程度上保持了成员间合作的公平性。最后提出了促进大数据联盟演化发展的策略。