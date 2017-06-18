[1]袁勤俭.关于设立情报学一级学科之我见[J].情报杂志,2017,(06):8.
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关于设立情报学一级学科之我见()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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8
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- 作者:
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袁勤俭
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南京大学信息管理学院 南京 210023
- 关键词:
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学科建设 情报学 图书馆学 档案学
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为繁荣我国的图书情报档案事业,重构具有中国特色的情报学理论体系和学科专业体系,加强多领域情报学理论与研究的融合,呼吁“ 图书、情报与档案”学科领域的学界同仁及前辈支持设立情报学一级学科。[方法/ 过程]阐明设立情报学一级学科的五点理由:一,教学研究的需要;二,构建具有中国特色的“ 国家情报智库”国家战略需求;三,使情报学人才培养方案、课程体系及教学内容更合理;四,情报学子学科的成熟为设立情报学一级学科奠定了坚实的基础;五,有利于拓展和丰富情报学学科的外延和内涵,为该学科发展开辟广阔的空间。 [结果/ 结论]将情报学从“图书、情报与档案”一级学科中分离出来,不仅有助于在国内树立“大情报观”,有利于情报学专业的发展,还有利于新的一级学科“图书馆学档案学”更清晰地界定学科边界和进一步明确发展的方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01