[目的/ 意义] 为繁荣我国的图书情报档案事业,重构具有中国特色的情报学理论体系和学科专业体系,加强多领域情报学理论与研究的融合,呼吁“ 图书、情报与档案”学科领域的学界同仁及前辈支持设立情报学一级学科。[方法/ 过程]阐明设立情报学一级学科的五点理由:一,教学研究的需要;二,构建具有中国特色的“ 国家情报智库”国家战略需求;三,使情报学人才培养方案、课程体系及教学内容更合理;四,情报学子学科的成熟为设立情报学一级学科奠定了坚实的基础;五,有利于拓展和丰富情报学学科的外延和内涵,为该学科发展开辟广阔的空间。 [结果/ 结论]将情报学从“图书、情报与档案”一级学科中分离出来,不仅有助于在国内树立“大情报观”,有利于情报学专业的发展,还有利于新的一级学科“图书馆学档案学”更清晰地界定学科边界和进一步明确发展的方向。