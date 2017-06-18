[目的/ 意义]通过社会网络分析方法整理交叉学科的引文关系,对战略网络和创新的关系进行综述。[ 方法/ 过程]检索了1980-2015 年在国外管理学、社会学和经济学期刊上发表的与战略联盟网络和技术创新相关的学术论文,通过社会网络方法,生成文献间互引和共被引网络。[结果/ 结论] 以此为纲领,从战略联盟网络结构、网络构成和焦点企业内部因素三个角度系统回顾并梳理战略联盟网络和技术创新领域的发展脉络和最新研究进展,提出现有研究存的局限性和未来可能的研究方向。