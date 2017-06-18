[1]杨张博 高山行.战略联盟网络与企业技术创新的研究脉络与进展* ―――基于社会网络分析方法[J].情报杂志,2017,(06):202.
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战略联盟网络与企业技术创新的研究脉络与进展* ―――基于社会网络分析方法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Strategic Networks and Firm Technological Innovation ―――A literature Review based on Social Network Analysis
- 作者:
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杨张博1 高山行2
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1. 西安交通大学人文社会科学学院社会学系 西安 710049;2. 西安交通大学管理学院 西安 710049
- 关键词:
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战略联盟网络 技术创新 社会网络分析 引文分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]通过社会网络分析方法整理交叉学科的引文关系,对战略网络和创新的关系进行综述。[ 方法/ 过程]检索了1980-2015 年在国外管理学、社会学和经济学期刊上发表的与战略联盟网络和技术创新相关的学术论文,通过社会网络方法,生成文献间互引和共被引网络。[结果/ 结论] 以此为纲领,从战略联盟网络结构、网络构成和焦点企业内部因素三个角度系统回顾并梳理战略联盟网络和技术创新领域的发展脉络和最新研究进展,提出现有研究存的局限性和未来可能的研究方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01