[目的/ 意义]期刊评价指标间多重共线性与指标权重不确定性是学术期刊评价面临的两大难题。基于此, 提出一种新的复合评价模型。[方法/ 过程] 首先以图情类期刊为例构建PLS 路径模型得到各指标外部权重,其次通过熵值法的差异系数对PLS 路径模型的外部权重进行修正,最终确定各指标的权重、构造加权规范矩阵,最后用加权TOPSIS 法比较样本期刊与最优解的相对贴近度并进行排序分析。[结果/ 结论] 通过实证研究表明,该方法有效消除了指标间的多重共线性,合理为指标赋权,且对期刊的评价结果是有效的、合理的。