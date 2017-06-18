[目的/ 意义]考察美国高校国土安全与执法类情报专业(方向) 硕士学位项目课程体系结构与内容,为我国情报学专业建设与硕士学位课程设置提供参考。[方法/ 过程] 以美国5 所高校国土安全与执法类情报专业硕士学位课程为样本,对其学制学分、侧重领域、培养目标、课程体系结构和课程内容等进行系统梳理和分析。[ 结果/ 结论]建议我国有条件的高校借鉴美国经验,参与国土安全与执法类情报专业建设与人才培养,重点围绕科学研究方法论、国土安全与恐怖主义、犯罪与刑事司法、情报搜集与分析、情报管理与领导力、执法写作等6 大模块开发课程; 加大国土安全、风险威胁、恐怖主义、刑事司法制度等课程比重,践行“宽口径、厚基础”的人才培养理念;重视情报职业道德伦理准则课程建设,提升情报专业精神与职业认同度。