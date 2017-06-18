[1]谢晓专.美国国土安全与执法类情报专业硕士课程体系结构、内容与启示[J].情报杂志,2017,(06):33.
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美国国土安全与执法类情报专业硕士课程体系结构、内容与启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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33
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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The Structure, Content and Enlightenment of Master’s Degree Courses of Homeland Security and Law Enforcement Intelligence Studies in the US
- 作者:
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谢晓专1; 2
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1. 中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038;2. 清华大学新闻与传播学院 北京 100084
- 关键词:
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情报学 硕士学位 课程体系 国土安全 执法情报 公安情报 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]考察美国高校国土安全与执法类情报专业(方向) 硕士学位项目课程体系结构与内容,为我国情报学专业建设与硕士学位课程设置提供参考。[方法/ 过程] 以美国5 所高校国土安全与执法类情报专业硕士学位课程为样本,对其学制学分、侧重领域、培养目标、课程体系结构和课程内容等进行系统梳理和分析。[ 结果/ 结论]建议我国有条件的高校借鉴美国经验,参与国土安全与执法类情报专业建设与人才培养,重点围绕科学研究方法论、国土安全与恐怖主义、犯罪与刑事司法、情报搜集与分析、情报管理与领导力、执法写作等6 大模块开发课程; 加大国土安全、风险威胁、恐怖主义、刑事司法制度等课程比重,践行“宽口径、厚基础”的人才培养理念;重视情报职业道德伦理准则课程建设,提升情报专业精神与职业认同度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01