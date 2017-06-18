[目的/ 意义]在当前我国“万众创新”“互联网+”发展战略下,技术创新日益受到企业和学界的关注。技术创新本身是一项高风险活动,而新形势下技术创新风险呈现与传统风险迥异的特征,高风险、高参与度、高复杂性使技术创新风险识别成为亟待解决的前沿问题。[方法/ 过程] 在综述技术创新风险、风险识别方法相关研究基础上, 分析了各类方法对技术创新风险识别问题特性和信息特性的适应性。为使技术创新企业更有效识别风险,从认知视角对技术创新风险识别决策支持进行分析,提出基于认知视角的技术创新风险识别支持框架。[结果/ 结论]所提出的支持框架能够集成现有基于主观和客观视角的风险识别研究,同时通过知识积累形成问题求解过程闭环,提升企业风险识别能力。