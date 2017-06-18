[1]肖 泉.技术创新风险识别的决策支持研究* ―――基于认知视角的分析[J].情报杂志,2017,(06):86.
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技术创新风险识别的决策支持研究* ―――基于认知视角的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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86
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Decision Support for Technology Innovation Risk Identification: Analysis from Cognitive Perspective
- 作者:
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肖 泉
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江西财经大学信息管理学院 南昌 330032
- 关键词:
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风险识别 技术创新 决策支持 认知 创新风险 案例推理
- 摘要:
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[目的/ 意义]在当前我国“万众创新”“互联网+”发展战略下,技术创新日益受到企业和学界的关注。技术创新本身是一项高风险活动,而新形势下技术创新风险呈现与传统风险迥异的特征,高风险、高参与度、高复杂性使技术创新风险识别成为亟待解决的前沿问题。[方法/ 过程] 在综述技术创新风险、风险识别方法相关研究基础上, 分析了各类方法对技术创新风险识别问题特性和信息特性的适应性。为使技术创新企业更有效识别风险,从认知视角对技术创新风险识别决策支持进行分析,提出基于认知视角的技术创新风险识别支持框架。[结果/ 结论]所提出的支持框架能够集成现有基于主观和客观视角的风险识别研究,同时通过知识积累形成问题求解过程闭环,提升企业风险识别能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01