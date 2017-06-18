[目的/ 意义]尽管在信息技术采纳行为研究领域已经有很多理论和模型,但是这些理论或模型能否适用于解释个人云存储采纳行为,而其中涉及的要素是否为个人云存储采纳关键影响因素,皆需进一步的验证。[ 方法/ 过程]为了结合实践中用户的体验和行为,发现更符合实际的、关键的个人云存储采纳行为影响因素,采用质性研究的方法,通过对用户的访谈调研和质性分析,识别影响采纳行为的关键因素。[ 结果/ 结论] 研究结果显示:感知有用性、感知易用性、感知信任、感知风险、主观规范、网络外部性、云存储特征、个人创新精神和认知度是影响个人云存储用户采纳行为的关键影响因素。