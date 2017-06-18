[1]王 福 陈晓华.移动图书馆信息接受情境多维度融合及服务聚合研究[J].情报杂志,2017,(06):173.
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移动图书馆信息接受情境多维度融合及服务聚合研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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173
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Multi-dimension Fusion of Mobile Library Information Acceptance Context and Service Aggregation
- 作者:
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王 福1 陈晓华2
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1. 内蒙古工业大学图书馆 呼和浩特 010051; 2. 赤峰学院图书馆 赤峰 024000
- 关键词:
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移动图书馆 信息接受情境 神经网络 信息接受情境融合 融合机理 服务聚合
- 摘要:
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[目的/ 意义] 有效把握移动图书馆信息接受情境内涵、特征和功能,可为移动图书馆信息接受情境融合指明方向。移动图书馆信息接受情境融合有助于全面、深入地了解移动图书馆信息服务的本质和核心,便于引导和调节移动图书馆信息服务聚合。[方法/ 过程]从神经网络理论视角出发,构建移动图书馆信息接受情境的融合体系, 形成了移动图书馆信息接受的多维度融合机理,提出了移动图书馆信息服务空间的服务聚合模式。[结果/ 结论]通过对移动图书馆信息接受情境的不同维度的融合,提出了移动图书馆信息接受情境的服务模式和场影式应用,有效地把握了移动图书馆服务聚合的关键,为深入研究移动图书馆信息服务创新奠定了坚实的基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01