[目的/ 意义] 有效把握移动图书馆信息接受情境内涵、特征和功能,可为移动图书馆信息接受情境融合指明方向。移动图书馆信息接受情境融合有助于全面、深入地了解移动图书馆信息服务的本质和核心,便于引导和调节移动图书馆信息服务聚合。[方法/ 过程]从神经网络理论视角出发,构建移动图书馆信息接受情境的融合体系, 形成了移动图书馆信息接受的多维度融合机理,提出了移动图书馆信息服务空间的服务聚合模式。[结果/ 结论]通过对移动图书馆信息接受情境的不同维度的融合,提出了移动图书馆信息接受情境的服务模式和场影式应用,有效地把握了移动图书馆服务聚合的关键,为深入研究移动图书馆信息服务创新奠定了坚实的基础。