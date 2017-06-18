[1]汤 洋 汤敏倩.网络招聘信息中职业类型与专业领域的情报分析*[J].情报杂志,2017,(06):72.
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网络招聘信息中职业类型与专业领域的情报分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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72
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Intelligence Analysis of Occupation Type and Professional Field in Internet Recruiting
- 作者:
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汤 洋1 汤敏倩2
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1. 上海航空电器有限公司人力资源部 上海 201101; 2. 江西财经大学信息管理学院 南昌 330013
- 关键词:
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职业类型 专业领域 向量空间模型 文本聚类
- 摘要:
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[目的/ 意义] 根据企业发布的网络招聘信息,归类招聘职位的工作性质及内涵,分析目前就业市场所需人才的职业类型与专业领域,为高校人才培养提供参考。[方法/ 过程] 抓取智联招聘网站中企业发布的招聘信息,数据清洗后,初步统计、简单推导所需人才的职业类型与专业领域。通过中文分词和权重转换,建立文本数据向量空间模型,采用聚类方法对结果进行二次检验。[结果/ 结论]所需人才的职业类型不同行业表现差异,但总体较为偏向具有技术性、脑力型、非财务工作性质及内涵的技能类、经营类、社交类职业;专业要求中计算机、信息、管理的高频次出现表明,所需人才的专业领域较为偏向技术性、管理型的综合专业。
更新日期/Last Update:
1900-01-01