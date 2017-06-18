[目的/ 意义] 根据企业发布的网络招聘信息,归类招聘职位的工作性质及内涵,分析目前就业市场所需人才的职业类型与专业领域,为高校人才培养提供参考。[方法/ 过程] 抓取智联招聘网站中企业发布的招聘信息,数据清洗后,初步统计、简单推导所需人才的职业类型与专业领域。通过中文分词和权重转换,建立文本数据向量空间模型,采用聚类方法对结果进行二次检验。[结果/ 结论]所需人才的职业类型不同行业表现差异,但总体较为偏向具有技术性、脑力型、非财务工作性质及内涵的技能类、经营类、社交类职业;专业要求中计算机、信息、管理的高频次出现表明,所需人才的专业领域较为偏向技术性、管理型的综合专业。