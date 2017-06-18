[目的/ 意义]以SCI 眼科学期刊为例,分析JCR 最新公布的期刊评价指标影响因子百分位和标准特征因子对期刊的评价效力。[方法/ 过程]以课题组前期问卷调查的30 种SCI 收录的美国眼科学期刊为基础,选择其中有 SNIP 和SJR 值的29 种期刊作为研究对象,使用Spearman 等级秩相关分析影响因子百分位、标准特征因子与问卷调查评分结果的相关性,并与现行使用的期刊评价指标影响因子、特征因子、论文影响分值、SNIP、SJR 做对比,以评价新增指标影响因子百分位和标准特征因子对期刊的评价效力。[结果/ 结论] 新增指标和现行使用的期刊评价指标均呈显著正相关(均为P =0. 000)。与问卷调查评分也均呈显著正相关(均为P =0. 000),相关系数由高到低分别为标准特征因子(0. 787)、特征因子(0. 787)、SJR(0. 667)、SNIP(0. 647)、论文影响分值(0. 636)、影响因子百分位 (0. 615)、影响因子(0. 593)。在同一学科中,标准特征因子与特征因子对期刊的排序是完全一致的;影响因子百分位与影响因子的相关系数最高,为0. 991。影响因子百分位和标准特征因子对期刊学术影响力均有较强的评价效力。