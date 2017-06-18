[1]彭 伟 李树德.智库独立属性研究:理论、动因与路径选择[J].情报杂志,2017,(06):40.
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智库独立属性研究:理论、动因与路径选择()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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40
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Independent Attribute of the Think Tank: Theory,Motivation and Route Selection
- 作者:
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彭 伟 李树德
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湖南工业职业技术学院 长沙 410208
- 关键词:
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智库 独立属性 智能支持 公共决策
- 摘要:
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[目的/ 意义] 结合当前智库建设在政府公共决策咨询中的作用,论证智库保持独立地位的必要性,拟为政府提供决策参考。[方法/ 过程]运用理论推演方法,界定了智库的内涵,追溯了智库的发展历史,解析了智库独立属性的内涵,分析了智库保持独立属性的理论基础,探讨了智库保持独立属性的动因,提出了我国新型智库建设的选择路径。[结果/ 结论]我国必须建设具有中国特色的新型智库,围绕“服务于党”这一宗旨,为执政党提供高质量的决策咨询与智能支持服务。
更新日期/Last Update:
1900-01-01