[目的/ 意义] 结合当前智库建设在政府公共决策咨询中的作用,论证智库保持独立地位的必要性,拟为政府提供决策参考。[方法/ 过程]运用理论推演方法,界定了智库的内涵,追溯了智库的发展历史,解析了智库独立属性的内涵,分析了智库保持独立属性的理论基础,探讨了智库保持独立属性的动因,提出了我国新型智库建设的选择路径。[结果/ 结论]我国必须建设具有中国特色的新型智库,围绕“服务于党”这一宗旨,为执政党提供高质量的决策咨询与智能支持服务。