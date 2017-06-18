[目的/ 意义]在一些情报学著述的汉译本中,英语术语intelligence 除了被译作“ 智能”之外,大多被译作 “情报”,而不是根据语境和目标读者译作不同的汉语术语,从而导致汉语词义的不精准或歧义。其根本原因是英语 intelligence 与汉语“情报”语义内涵与外延的差异所致。这种汉译误区造成现实的贻害不小,必须认真对待并纠正。 [方法/ 过程]功能对等理论给我们提供了一个有效的视角和路径。解析译文可能引起“情报”范畴扩大的误解,并建议根据上下文,在专业著述中将其分别译为“智能”“情报”“情报工作”或“情报活动”“情报组织”或“情报机构”, 抑或在译语中保留源语术语,即术语零翻译。在非专业文本中,在不影响语义内涵的前提下优先确保中文易懂性。 [结果/ 结论] 规范情报学术语使用,优化语言环境,消除西学东渐负面影响,不仅是解决歧义产生的方法,也是推进情报学健康发展的有效路径。