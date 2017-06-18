[目的/ 意义]领域本体是规范描述和语义化组织领域核心知识的模型,领域本体需要随着领域知识的变化而变化,自动化或半自动化的进化方法是领域本体动态更新的一个研究热点。在领域本体进化的相关研究中,大部分是基于非结构化的领域语料库,使用中文或英文分词工具来进行模式匹配实现本体进化,此种方法相对复杂,该研究提出利用结构化的数据作为基础实现本体进化。[ 方法/ 过程] DBpedia 是从维基百科中提取的综合而庞大的结构化数据集,其数据结构能有效的和本体数据对接,为领域本体的半自动进化提供了一种可行的数据获取途径。采用DBpedia 结构化的数据集作为领域本体进化源,提出了基于DBpedia 的领域本体进化方法,主要步骤包括DB鄄 pedia 信息抽取和优化、获取进化信息、本体的变更操作和一致性检查。[结果/ 结论]以高速铁路动车组领域本体为实验对象,实现了动车组领域中英文本体的同时进化,该方法将为基于DBpedia 的中文领域本体进化提供借鉴作用。