[1]刘紫玉 杨雨佳 张晓明 瞿 英.基于DBpedia 的领域本体进化方法研究*[J].情报杂志,2017,(06):160.
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基于DBpedia 的领域本体进化方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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160
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evolution Method of Domain Ontology Based on Dbpedia
- 作者:
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刘紫玉1 杨雨佳1 张晓明2 瞿 英1
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1. 河北科技大学经济管理学院 石家庄 050018; 2. 河北科技大学信息科学与工程学院 石家庄 050018
- 关键词:
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领域本体 本体进化 DBpedia 动车组领域
- 摘要:
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[目的/ 意义]领域本体是规范描述和语义化组织领域核心知识的模型,领域本体需要随着领域知识的变化而变化,自动化或半自动化的进化方法是领域本体动态更新的一个研究热点。在领域本体进化的相关研究中,大部分是基于非结构化的领域语料库,使用中文或英文分词工具来进行模式匹配实现本体进化,此种方法相对复杂,该研究提出利用结构化的数据作为基础实现本体进化。[ 方法/ 过程] DBpedia 是从维基百科中提取的综合而庞大的结构化数据集,其数据结构能有效的和本体数据对接,为领域本体的半自动进化提供了一种可行的数据获取途径。采用DBpedia 结构化的数据集作为领域本体进化源,提出了基于DBpedia 的领域本体进化方法,主要步骤包括DB鄄 pedia 信息抽取和优化、获取进化信息、本体的变更操作和一致性检查。[结果/ 结论]以高速铁路动车组领域本体为实验对象,实现了动车组领域中英文本体的同时进化,该方法将为基于DBpedia 的中文领域本体进化提供借鉴作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01