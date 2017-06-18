[1]刘 倩.“ 斩首行动”会导致恐怖组织的消亡吗? ―――以“ 基地”组织和“ 伊斯兰国”为例[J].情报杂志,2017,(06):28.
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“ 斩首行动”会导致恐怖组织的消亡吗? ―――以“ 基地”组织和“ 伊斯兰国”为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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28
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Can "Leadership Decapitation" Lead to the Demise of Terrorist Organization? ― The Al-Qaeda and the "Islamic State" as the Case
- 作者:
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刘 倩
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南开大学周恩来政府管理学院国际关系系 天津 300350
- 关键词:
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斩首行动 恐怖组织 基地组织 伊斯兰国
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究“斩首行动”在打击恐怖组织过程中的效果与利弊得失。一方面回顾与总结了“斩首行动”在反恐研究中的学理意义,另一方面评估和论证了“斩首行动”的战略目标及在反恐过程中发挥的实践价值,从而为缓解当前的反恐困境提供新的思路与建议。[方法/ 过程] 通过以“基地”组织和“伊斯兰国”为研究对象,运用案例研究的方法,对比了两组织的结构特点和领导人更替情况,分析了“斩首行动”的实际打击效果,讨论了“斩首行动”在反恐战略中的地位和作用。[结论/ 结果]研究发现,组织结构的分散化程度与领导人能否实现顺利更替是影响“斩首行动”效果的关键因素。“ 基地”组织与“ 伊斯兰国”多中心的组织结构和完善的“ 接班人计划”削弱了 “斩首行动”的实际效果,未能加速两组织的消亡。唯有加强国际反恐合作,帮助恐怖组织频仍的地区和国家恢复重建,妥善安置失业人口,解决难民问题,方能从根本上铲除滋生恐怖主义的土壤,进而最终推动恐怖主义走向消亡。
更新日期/Last Update:
1900-01-01