[目的/ 意义]研究“斩首行动”在打击恐怖组织过程中的效果与利弊得失。一方面回顾与总结了“斩首行动”在反恐研究中的学理意义,另一方面评估和论证了“斩首行动”的战略目标及在反恐过程中发挥的实践价值,从而为缓解当前的反恐困境提供新的思路与建议。[方法/ 过程] 通过以“基地”组织和“伊斯兰国”为研究对象,运用案例研究的方法,对比了两组织的结构特点和领导人更替情况,分析了“斩首行动”的实际打击效果,讨论了“斩首行动”在反恐战略中的地位和作用。[结论/ 结果]研究发现,组织结构的分散化程度与领导人能否实现顺利更替是影响“斩首行动”效果的关键因素。“ 基地”组织与“ 伊斯兰国”多中心的组织结构和完善的“ 接班人计划”削弱了 “斩首行动”的实际效果,未能加速两组织的消亡。唯有加强国际反恐合作,帮助恐怖组织频仍的地区和国家恢复重建,妥善安置失业人口,解决难民问题,方能从根本上铲除滋生恐怖主义的土壤,进而最终推动恐怖主义走向消亡。