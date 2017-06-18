[1]刘 猛 汪 勇 梅建明.中国反恐情报信息国际交流的法制规范与推进理路[J].情报杂志,2017,(06):16.
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中国反恐情报信息国际交流的法制规范与推进理路()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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16
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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China’s International Intelligence Cooperation in Counter-terrorism: Legislation and Implementation
- 作者:
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刘 猛 汪 勇 梅建明
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中国人民公安大学 北京 100038
- 关键词:
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反恐法 国际合作 情报信息交流
- 摘要:
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[ 目的/ 意义] 在恐怖主义国际化趋势日益凸显的背景下,中国加强同相关国家和地区的反恐情报信息交流,不仅有利于惩治国内恐怖活动犯罪,同时有助于防范境外恐怖分子回流和海外利益受袭风险。[方法/ 过程] 以《反恐怖主义法》为依归,系统分析我国反恐情报信息国际交流的立法体系和具体规定,并提出加强反恐情报信息国际交流的建议。[结果/ 结论]新形势下,应着眼增强互信、拓展渠道、畅通机制、提升能力等维度,不断提高我国反恐情报信息国际交流的成效。
更新日期/Last Update:
1900-01-01