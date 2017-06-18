[ 目的/ 意义] 在恐怖主义国际化趋势日益凸显的背景下,中国加强同相关国家和地区的反恐情报信息交流,不仅有利于惩治国内恐怖活动犯罪,同时有助于防范境外恐怖分子回流和海外利益受袭风险。[方法/ 过程] 以《反恐怖主义法》为依归,系统分析我国反恐情报信息国际交流的立法体系和具体规定,并提出加强反恐情报信息国际交流的建议。[结果/ 结论]新形势下,应着眼增强互信、拓展渠道、畅通机制、提升能力等维度,不断提高我国反恐情报信息国际交流的成效。