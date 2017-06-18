[目的/ 意义]建设有中国特色的高校智库既能有效改进高校的智力服务能力与水平,同时也能丰富优化我国智库的形式与质量,以及全面提升国家软实力。[方法/ 过程]经过调研、分析和比较后发现,虽然近年来我国的高校智库取得了数量上的重大突破,但是高校智库的整体质量水平,尤其是国际影响力偏低、感召力不足。导致我国高校智库国际影响力低的根源除了体制与机制上的原因外,高校智库发展中存在的“封闭性”“功利性”及“趋同性” 的问题也是重要的现实因素。[结果/ 结论]我国高校所独具的资源优势、视域优势及运营机制优势为建设高校智库提供了丰厚的发展基础和条件保障。推进中国特色的高校智库建设,首先要明确建设有“中国特色”高校智库的指导思想;其次要确立新型高校智库发展理念,即实施“特色型”“复合型”和“国际型”高校智库发展战略;最后要完善管理体制,建立对口的监管机构和管理机制。