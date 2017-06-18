[目的/ 意义] 军民科技资源共享是军民融合的重要组成部分,随着全面深化改革和军民融合深度发展,如何在保障国家安全的前提下,充分发挥军民科研机构各自所长,提升各领域科技水平,需要充分研究借鉴各方经验。 [方法/ 过程]以美国陆军武器装备研究发展与工程中心(ARDEC)为例,研究了美国国防科研机构开放过程中的安全管理机制,介绍了ARDEC 的开放共享情况,并对共享过程中的信息安全管理机制做了细致分析。[ 结果/ 结论] 针对我国国防科研机构军民融合过程中如何做好信息安全工作提出了参考借鉴,包括做好顶层设计、升级技术手段、加强经验交流、建设区域化军民科技资源信息交换共享平台等。