[1]李亚可 江焕辉.融合思维视野下的美国反恐情报变革研究[J].情报杂志,2017,(06):22.
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融合思维视野下的美国反恐情报变革研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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22
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Intelligence Reform of American Counter-terrorism from the Perspective of the Fusion of Thinking
- 作者:
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李亚可1 江焕辉2
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1. 广东司法警官职业学院 广州 510000;2. 广东警官学院 广州 510000
- 关键词:
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融合思维 反恐怖 情报变革 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着全球政治经济的影响,恐怖组织的衍生也趋于国际化,不仅形成全球化的网络体系,更积极与跨境的有组织性犯罪集团结合,运用网络思维从事恐怖活动,以至于形成了恐怖袭击、犯罪活动、网络思维等三者复合化的泛社会组织型态。[方法/ 过程]由于恐怖组织威胁的不确定性,以及活动的跨地域性将对全球安全环境造成严重影响,而美国作为全球反恐行动的先驱,其以先发制人的反恐战略,积极从事打击恐怖活动,在一定程序上获得了相应的成效。[结果/ 结论]后“9. 11”时期的情报机制的改革过程中,美国运用融合性理念促使情报与执法机制相互结合、设立情报融合中心等,均展现出美国对反恐情报机制变革的能力。需要去探究情报在美国反恐怖工作的作用,以及其变革理念的应用价值,以期为我国的反恐情报机制变革提供借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01