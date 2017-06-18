[目的/ 意义]随着全球政治经济的影响,恐怖组织的衍生也趋于国际化,不仅形成全球化的网络体系,更积极与跨境的有组织性犯罪集团结合,运用网络思维从事恐怖活动,以至于形成了恐怖袭击、犯罪活动、网络思维等三者复合化的泛社会组织型态。[方法/ 过程]由于恐怖组织威胁的不确定性,以及活动的跨地域性将对全球安全环境造成严重影响,而美国作为全球反恐行动的先驱,其以先发制人的反恐战略,积极从事打击恐怖活动,在一定程序上获得了相应的成效。[结果/ 结论]后“9. 11”时期的情报机制的改革过程中,美国运用融合性理念促使情报与执法机制相互结合、设立情报融合中心等,均展现出美国对反恐情报机制变革的能力。需要去探究情报在美国反恐怖工作的作用,以及其变革理念的应用价值,以期为我国的反恐情报机制变革提供借鉴。