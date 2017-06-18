[1]胡 潜 明均仁.基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法研究[J].情报杂志,2017,(06):156.
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基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Virtual Community Recommendation Method Based on User-topic Association Mining
- 作者:
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胡 潜 明均仁
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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关联挖掘 智能推荐 虚拟社区
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对现有的虚拟社区推荐方法缺乏兼顾推荐准确性和新颖性的问题,将数据挖掘技术与信息推荐方法相结合,提出了基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法。[ 方法/ 过程] 该方法通过构建用户-用户相似度矩阵、社区-社区主题距离矩阵、基于矩阵分解的智能推荐等过程,使得推荐结果能在保证高准确性的前提下,兼顾推荐的新颖性。[结果/ 结论]实验结果表明,该方法取得了理想的预期结果,推荐效果既能保证准确性,又能体现新颖性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01