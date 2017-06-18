[1]胡 潜 明均仁.基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法研究[J].情报杂志,2017,(06):156.
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基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年06期
页码:
156
栏目:
出版日期:
2017-06-18

文章信息/Info

Title:
Research on Virtual Community Recommendation Method Based on User-topic Association Mining
作者:
胡 潜 明均仁
中国科学技术信息研究所 北京 100038
关键词:
关联挖掘 智能推荐 虚拟社区
摘要:
[目的/ 意义]针对现有的虚拟社区推荐方法缺乏兼顾推荐准确性和新颖性的问题,将数据挖掘技术与信息推荐方法相结合,提出了基于用户-主题关联挖掘的虚拟社区推荐方法。[ 方法/ 过程] 该方法通过构建用户-用户相似度矩阵、社区-社区主题距离矩阵、基于矩阵分解的智能推荐等过程,使得推荐结果能在保证高准确性的前提下,兼顾推荐的新颖性。[结果/ 结论]实验结果表明,该方法取得了理想的预期结果,推荐效果既能保证准确性,又能体现新颖性。
更新日期/Last Update: 1900-01-01