[1]高金虎.从“ 国家情报法”谈中国情报学的重构[J].情报杂志,2017,(06):1.
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从“ 国家情报法”谈中国情报学的重构()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Promulgation of National Intelligence Act and the Development of the Intelligence Studies in China
- 作者:
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高金虎
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解放军国际关系学院 南京 210036
- 关键词:
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情报学 国家情报法 情报史 科技情报 图书情报
- 摘要:
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[目的/ 意义] 《国家情报法(草案)》对中国的国家情报工作进行了定位,凸显中国情报学界在理论研究上的缺陷。厘清情报学的学科边界,辨析情报学与图书馆与信息科学的关系,对发展中国的情报理论,具有重要意义。 [方法/ 过程]梳理了情报工作的历史源流,辨析了情报与信息的关系,阐述了国家情报工作与科技信息、图书馆与信息科学的区分与联系。[结果/ 结论]中国传统的情报研究在研究对象上现与信息科学重叠,中国情报研究应以国家情报工作为研究对象,中国情报学有必要成为一级学科。
更新日期/Last Update:
1900-01-01