[目的/ 意义] 《国家情报法(草案)》对中国的国家情报工作进行了定位,凸显中国情报学界在理论研究上的缺陷。厘清情报学的学科边界,辨析情报学与图书馆与信息科学的关系,对发展中国的情报理论,具有重要意义。 [方法/ 过程]梳理了情报工作的历史源流,辨析了情报与信息的关系,阐述了国家情报工作与科技信息、图书馆与信息科学的区分与联系。[结果/ 结论]中国传统的情报研究在研究对象上现与信息科学重叠,中国情报研究应以国家情报工作为研究对象,中国情报学有必要成为一级学科。