[目的/ 意义]分析Pubmed 数据库中不同原因撤销论文的国家、期刊分布情况,比较其撤销时滞以及净化效果。[方法/ 过程]收集2005-2014 年Pubmed 撤销的不同原因学术论文的国家、期刊、学科分布情况;分析不同原因撤销论文数量随时间变化趋势;对不同原因撤销论文的撤销时滞和净化效果进行分析。[结果/ 结论] 结果发现, 2 895篇撤销论文中有撤销原因者2 335篇。分布在66 个国家,975 种期刊上。美国最多,中国次之,日本第三。错误类型最多,其次为造假类型、剽窃类型,其他类型、重复发表以及学术道德问题类型差异不大。论文撤销所需要的时间成本造假类型(6. 75依5. 30)a 最长,其余类型差异不大。总被引频次、年均被引频次:造假、错误类型显著大于重复发表、剽窃类型(均为P <0. 05)。各种类型撤销前后年均被引频次差异显著(均为P <0. 05)。一方面揭示了论文撤销的主要原因, 另一方面揭示了不同原因撤销论文的净化效果。但是撤销原因的标注还不完善,期刊、数据库出版商应当加强撤销原因的标注规范化,同时提醒科研管理部门、编辑、出版商加强监管力度,全球协作共同净化学术环境刻不容缓。