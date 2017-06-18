[1]陈 美.澳大利亚中央政府开放数据政策研究*[J].情报杂志,2017,(06):134.
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澳大利亚中央政府开放数据政策研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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134
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on Open Data Policies of Australian Central Government
- 作者:
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陈 美
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湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
- 关键词:
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澳大利亚 中央政府 开放数据 开发数据政策
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从政策角度,调查澳大利亚中央政府开放数据的政策支持,为我国政府开放数据政策制定提供参考。[方法/ 过程]利用文献调研和案例分析的研究方法,以澳大利亚为例,通过对文献资料和网站内容的调查, 获取一手资料阐述澳大利亚中央政府开放数据政策的发展历程,对政策目标、政策制定参与者、政策内容进行梳理, 并在此基础上分析澳大利亚中央政府开放数据政策的优势和不足。[结果/ 结论]提出制定完善开放数据政策、加强开放数据政策执行的组织保障、修订法律法规的建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01