[目的/ 意义] 从政策角度,调查澳大利亚中央政府开放数据的政策支持,为我国政府开放数据政策制定提供参考。[方法/ 过程]利用文献调研和案例分析的研究方法,以澳大利亚为例,通过对文献资料和网站内容的调查, 获取一手资料阐述澳大利亚中央政府开放数据政策的发展历程,对政策目标、政策制定参与者、政策内容进行梳理, 并在此基础上分析澳大利亚中央政府开放数据政策的优势和不足。[结果/ 结论]提出制定完善开放数据政策、加强开放数据政策执行的组织保障、修订法律法规的建议。