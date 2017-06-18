[1]陈敬宇.作者合作与时间因素视角下的作者影响力评估[J].情报杂志,2017,(06):186.
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作者合作与时间因素视角下的作者影响力评估()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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186
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Author’s Influence Evaluation Index Based on Co-authorship and Time Dimensions
- 作者:
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陈敬宇1; 2
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1. 合肥师范学院文学院 合肥 230601;2. 中国科技大学人文与社会科学学院 合肥 230601
- 关键词:
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影响力评价 h 指数 作者合作 时间因素 hc(t) 指数
- 摘要:
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[目的/ 意义] 针对h 指数无法区分作者贡献以及忽略时间因素影响的缺点,提出一种新的评价指标以细致评价作者学术成就。[方法/ 过程] 首先,借鉴在h 指数中考虑作者合作的思想,计算出hc 指数以区分作者贡献。随后,将高贡献度、高被引文献的距今年数这一时间因素融入hc 指数,构建出hc(t) 指数。最后,利用图情领域的作者文献数据,从hc(t) 指数的稳定性、区分性和相关性进行实证分析。[结果/ 结论] 实证表明,hc(t) 指数名次变化明显且稳定性较强,对相同h 指数的学者区分能力较好,区分度达到75. 86% 。此外,hc(t) 指数能够反映作者的近年学术活跃度与研究方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01