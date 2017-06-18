[目的/ 意义] 针对h 指数无法区分作者贡献以及忽略时间因素影响的缺点,提出一种新的评价指标以细致评价作者学术成就。[方法/ 过程] 首先,借鉴在h 指数中考虑作者合作的思想,计算出hc 指数以区分作者贡献。随后,将高贡献度、高被引文献的距今年数这一时间因素融入hc 指数,构建出hc(t) 指数。最后,利用图情领域的作者文献数据,从hc(t) 指数的稳定性、区分性和相关性进行实证分析。[结果/ 结论] 实证表明,hc(t) 指数名次变化明显且稳定性较强,对相同h 指数的学者区分能力较好,区分度达到75. 86% 。此外,hc(t) 指数能够反映作者的近年学术活跃度与研究方向。