[目的/ 意义] 理清国外媒体涉华报道的话语生产过程、建构形象的方式策略,是中国走出形象传播困境的方式之一。[方法/ 过程]基于国外媒体新闻报道语料库,采用批判话语分析的研究方法,从主题词分析、搭配词分析、话语韵三个层面出发,考察计划生育政策话语生产。[结果/ 结论]研究发现,计划生育政策的话语生产是新闻媒体与政治权力共同参与的结果。从政策变迁过程中的主题词选择,到搭配词的语义特征有意凸显,再到语篇中消极语境生成,国外媒体搭建“点-线-面”的话语框架,建构并传播相对负面的中国形象。