[1]曾润喜 杨喜喜.国外媒体涉华政策传播的话语框架与语义策略*[J].情报杂志,2017,(06):99.
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国外媒体涉华政策传播的话语框架与语义策略*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年06期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-06-18
文章信息/Info
- Title:
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Discourse Frame and Semantic Strategy of Policy Communications on China-related Reporting on Foreign Media
- 作者:
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曾润喜 杨喜喜
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重庆大学新闻学院 重庆 401331
- 关键词:
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中国形象 批判话语分析 语料库 媒介话语 国外媒体
- 摘要:
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[目的/ 意义] 理清国外媒体涉华报道的话语生产过程、建构形象的方式策略,是中国走出形象传播困境的方式之一。[方法/ 过程]基于国外媒体新闻报道语料库,采用批判话语分析的研究方法,从主题词分析、搭配词分析、话语韵三个层面出发,考察计划生育政策话语生产。[结果/ 结论]研究发现,计划生育政策的话语生产是新闻媒体与政治权力共同参与的结果。从政策变迁过程中的主题词选择,到搭配词的语义特征有意凸显,再到语篇中消极语境生成,国外媒体搭建“点-线-面”的话语框架,建构并传播相对负面的中国形象。
更新日期/Last Update:
1900-01-01