[目的/ 意义]科学合作能够在很大程度上推动科学研究的发展,因而科学合作及合作者的研究在信息计量学和科学计量学中一直占有重要地位。[方法/ 过程]通过使用“作者-会议-话题”模型,比较了在计算机领域科学合作中学者的合作者两两之间研究领域的差异以及科学合作中学者及其合作者之间研究领域的差异。[ 结果/ 结论]实证研究结果显示,相比较于中低影响力的学者,高影响力学者合作者两两之间和学者及其合作者之间研究领域的差异性更大,且高影响力学者合作者两两之间研究领域的差异性较高影响力学者与其合作者之间研究领域的差异性更大。因此,高影响力学者在科学知识图谱中应当处于更为中心的位置。结论提示学者,尽管在科学研究活动中应当提倡跨学科跨领域合作,但是这种科学合作不应当过度,因为合作者间研究领域差异过大可能会对研究产生一定的负面效果。