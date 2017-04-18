[1]朱云霞.基于熵的科研合作网络演化度量研究*[J].情报杂志,2017,(04):183.
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基于熵的科研合作网络演化度量研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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183
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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The Measure Research of Cooperation Network Evolution Based on Entropy Theory
- 作者:
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朱云霞
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南京邮电大学物联网学院 南京 210023
- 关键词:
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熵 合作网络 时间序列 计算模型 时间窗口 网络分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过对现有科研合作网络演化研究的总结,提出了一种基于熵理论的网络演化计算模型,为
网络的演化分析提供更多的研究视角。[方法/ 过程]从科研合作网络的演化分析入手,总结了传统演化度量方法存
在的问题,基于相对熵理论建立了动态网络变化量计算模型。实证部分采用特殊的时间片切分方法,对情报学某一
领域历时十多年的合作网络变化量进行计算,并采用图形方式对网络的变化量进行展现。[结果/ 结论]模型对合作
网络的演化提供了新的度量方法,特殊的时间片切分方法适用于历时较短的网络演化分析,三种类型节点的分类为
模型的应用提供了更多的灵活性。实证数据表明该网络变化量计算模型具有可操作性,结果数据具有较好地区分
度,有利于图形化展示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01