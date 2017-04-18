[目的/ 意义] 通过对现有科研合作网络演化研究的总结,提出了一种基于熵理论的网络演化计算模型,为 网络的演化分析提供更多的研究视角。[方法/ 过程]从科研合作网络的演化分析入手,总结了传统演化度量方法存 在的问题,基于相对熵理论建立了动态网络变化量计算模型。实证部分采用特殊的时间片切分方法,对情报学某一 领域历时十多年的合作网络变化量进行计算,并采用图形方式对网络的变化量进行展现。[结果/ 结论]模型对合作 网络的演化提供了新的度量方法,特殊的时间片切分方法适用于历时较短的网络演化分析,三种类型节点的分类为 模型的应用提供了更多的灵活性。实证数据表明该网络变化量计算模型具有可操作性,结果数据具有较好地区分 度,有利于图形化展示。