[1]朱 琳 张 鑫.美国政府数据开放政策与实践研究[J].情报杂志,2017,(04):98.
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美国政府数据开放政策与实践研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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98
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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A Study on the Open Data Policy & Practice of US Government
- 作者:
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朱 琳 张 鑫
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华东理工大学 上海 200237
- 关键词:
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开放政府 开放数据 美国 电子政务 DATA. GOV 信息公开
- 摘要:
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[目的/ 意义] 奥巴马政府卸任,其推动的政府开放数据使得美国政府成为该领域的先驱者,其中的政策与
经验值得回顾与思考。[方法/ 过程]通过文本分析方法,纵观了美国政府数据开放政策的缘起与过程,注重公民的
参与和新的信息技术的使用,制定的数据开放政策广泛而深入,政府服务的理念贯穿始终。随之分析美国数据开放
政策实施的组织体系。[结果/ 结论]从政策的执行与实践方面来看,美国政府的开放数据政策与时俱进、开拓进取,
呈现出规范化、可视化、开源化的趋势。通过对政策和组织体系的讨论得到对我国政府开放数据建设的启发。
更新日期/Last Update:
1900-01-01