[目的/ 意义] 奥巴马政府卸任,其推动的政府开放数据使得美国政府成为该领域的先驱者,其中的政策与 经验值得回顾与思考。[方法/ 过程]通过文本分析方法,纵观了美国政府数据开放政策的缘起与过程,注重公民的 参与和新的信息技术的使用,制定的数据开放政策广泛而深入,政府服务的理念贯穿始终。随之分析美国数据开放 政策实施的组织体系。[结果/ 结论]从政策的执行与实践方面来看,美国政府的开放数据政策与时俱进、开拓进取, 呈现出规范化、可视化、开源化的趋势。通过对政策和组织体系的讨论得到对我国政府开放数据建设的启发。