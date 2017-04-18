[目的/ 意义] 对高校智库研究人员的履历和成果信息进行调研分析,揭示高校智库在人才队伍、研究特色 和影响力方面的具体表现,了解高校智库在政府决策支持和社会舆论引导中发挥的作用,对如何提升高校智库的影 响力和话语权提供借鉴与参考,以促进研究型大学更好地服务于国家和社会发展。[方法/ 过程]利用网络调研法搜 集6 所高校智库研究人员的履历和成果信息,通过文献管理方法对获取信息进行组织和整理,借助社会网络分析、 文献计量学方法和统计学方法开展信息的归纳与分析。[结果/ 结论] 国内卓越高校智库拥有高层次教育背景和多 元化任职经历的研究人员,其研究主题聚焦了国家发展重要战略性和政策指向性问题。同时,通过多种途径在全球 范围内构建自身的影响力和话语权。