[1]赵 勇 崔晓彤 高思嘉.我国卓越高校智库的人才结构、聚焦主题与传播渠道*[J].情报杂志,2017,(04):54.
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我国卓越高校智库的人才结构、
聚焦主题与传播渠道*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
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54
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Talents Structure, Research Themes and Communication Channels
of Excellent University-affiliated Think Tanks in China
- 作者:
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赵 勇 崔晓彤 高思嘉
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中国农业大学图书馆情报研究中心 北京 100193
- 关键词:
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卓越高校智库 智库人才 人才结构 聚焦主题 传播渠道
- 摘要:
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[目的/ 意义] 对高校智库研究人员的履历和成果信息进行调研分析,揭示高校智库在人才队伍、研究特色
和影响力方面的具体表现,了解高校智库在政府决策支持和社会舆论引导中发挥的作用,对如何提升高校智库的影
响力和话语权提供借鉴与参考,以促进研究型大学更好地服务于国家和社会发展。[方法/ 过程]利用网络调研法搜
集6 所高校智库研究人员的履历和成果信息,通过文献管理方法对获取信息进行组织和整理,借助社会网络分析、
文献计量学方法和统计学方法开展信息的归纳与分析。[结果/ 结论] 国内卓越高校智库拥有高层次教育背景和多
元化任职经历的研究人员,其研究主题聚焦了国家发展重要战略性和政策指向性问题。同时,通过多种途径在全球
范围内构建自身的影响力和话语权。
更新日期/Last Update:
1900-01-01