[目的/ 意义]我国进入全面深化改革的攻坚阶段,国际国内形势空前复杂。随着互联网技术的发展,群体 性事件又出现了诸多值得关注的新特点,要求决策者做到面对事件,实时解算、随机应变、因地制宜,当前群体性事 件计算机辅助决策的应用非常有限,基于WEB 服务的决策系统亟待研究和开发。[ 方法/ 过程] 针对群体性事件涉 及到的非结构化数据,采用基于案例推理的智能决策支持方法,提取群体性事件的特征要素,整理建立案例数据库, 用层次分析法和贝叶斯理论确定特征要素权重,用K-最近邻法进行相似度计算,综合利用信息技术与智能决策技 术,对事件信息进行有效处理,预测其发展态势及未来可能的发展情景,并实时形成可操作性的应急决策方案,预防 和控制群体性事件进一步发展,实现有效应急决策管理。[ 结果/ 结论] 设计基于. net 平台的SQL Server+WCF+Sil鄄 verlight 的Web 服务系统,包含案例管理、案例推理、用户管理、交流学习和系统帮助5 个模块,以求成为政府管理 者,决策处置群体性事件,整理总结相关经验原则和学习的助手。