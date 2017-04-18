[1]张双狮 兰月新 刘冰月 夏一雪 张 鹏.基于案例推理的群体性事件智能决策支持WEB 系统研究[J].情报杂志,2017,(04):106.
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基于案例推理的群体性事件智能决策
支持WEB 系统研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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106
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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On Case-Based Reasoning Intelligent Decision Support System
Based on Web for Group Events
- 作者:
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张双狮1 兰月新1 刘冰月2 夏一雪1 张 鹏1
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1. 中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000;2. 天津交通职业学院 天津 300110
- 关键词:
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案例推理 群体性事件 智能决策支持系统 WEB 服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]我国进入全面深化改革的攻坚阶段,国际国内形势空前复杂。随着互联网技术的发展,群体
性事件又出现了诸多值得关注的新特点,要求决策者做到面对事件,实时解算、随机应变、因地制宜,当前群体性事
件计算机辅助决策的应用非常有限,基于WEB 服务的决策系统亟待研究和开发。[ 方法/ 过程] 针对群体性事件涉
及到的非结构化数据,采用基于案例推理的智能决策支持方法,提取群体性事件的特征要素,整理建立案例数据库,
用层次分析法和贝叶斯理论确定特征要素权重,用K-最近邻法进行相似度计算,综合利用信息技术与智能决策技
术,对事件信息进行有效处理,预测其发展态势及未来可能的发展情景,并实时形成可操作性的应急决策方案,预防
和控制群体性事件进一步发展,实现有效应急决策管理。[ 结果/ 结论] 设计基于. net 平台的SQL Server+WCF+Sil鄄
verlight 的Web 服务系统,包含案例管理、案例推理、用户管理、交流学习和系统帮助5 个模块,以求成为政府管理
者,决策处置群体性事件,整理总结相关经验原则和学习的助手。
更新日期/Last Update:
1900-01-01