[1]詹爱岚 王黎萤.国外基于专利情报网络分析的创新研究综述*[J].情报杂志,2017,(04):72.
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国外基于专利情报网络分析的创新研究综述*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年04期
- 页码:
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72
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Literature Review on the International Research on Innovation Based
on the Analysis of Patent Information Networks
- 作者:
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詹爱岚1; 2 王黎萤1
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1. 浙江工业大学中国中小企业研究院 杭州 310023;
2. 浙江工业大学法学院 杭州 310023
- 关键词:
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专利情报 专利信息 社会网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]通过梳理近十年国际期刊上的基于专利情报网络的创新研究文献,揭示该领域研究的国际态
势及现状。[方法/ 过程]从合作、竞争和综合视角对相关研究加以梳理,总结应用于创新研究的专利情报网络类别,
分析对应的研究主题及产业、技术领域,并对研究的进展及趋势进行了述评与展望。[结果/ 结论] 现有研究呈现出
“重合作网,轻竞争网”、存在情报与管理两大学科领域的研究融合不够等现象。“大数据”给专利情报的创新研究
带来了新的机遇与挑战。
更新日期/Last Update:
1900-01-01