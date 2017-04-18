[目的/ 意义]通过梳理近十年国际期刊上的基于专利情报网络的创新研究文献,揭示该领域研究的国际态 势及现状。[方法/ 过程]从合作、竞争和综合视角对相关研究加以梳理,总结应用于创新研究的专利情报网络类别, 分析对应的研究主题及产业、技术领域,并对研究的进展及趋势进行了述评与展望。[结果/ 结论] 现有研究呈现出 “重合作网,轻竞争网”、存在情报与管理两大学科领域的研究融合不够等现象。“大数据”给专利情报的创新研究 带来了新的机遇与挑战。