[目的/ 意义]随着后撤军时代的到来,巴基斯坦成为阿富汗和平进程的关键。鉴于巴基斯坦与阿塔的长期 隐秘关系,其阿塔政策直接关系到阿富汗和平进程的成败以及南亚地区的安全。对“9・11”事件以来巴基斯坦的阿 塔政策分析有助于我们准确预判阿安全局势,为维护中国在阿利益,早做预案。[方法/ 过程]为此,运用历史研究方 法对巴基斯坦的阿塔政策进行分阶段梳理和研究。[结果/ 结论]发现从穆沙拉夫政府后期到现在,巴基斯坦的阿塔 政策充满实用性和矛盾性且受美国及巴印关系的影响较大,同时,政策的调整也关乎整个南亚地区安全局势的走 向。新一届谢里夫政府的阿塔政策将有助于推动阿富汗乃至整个地区的和平进程。