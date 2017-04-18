[目的/ 意义] 通过对微圈、微圈舆情的概念与特征分析夯实了舆情的基础理论体系,有助于推动新形势下 的网络舆情治理研究。[方法/ 过程]通过对新媒体、网络群体以及舆情概念的分析,构建和阐述微圈以及微圈舆情 的内涵,并分析微圈舆情的要素特征。[结果/ 结论]微圈是一种基于新媒体主体身份认定的网络社交群体。微圈舆 情是指舆情主体在新媒体空间内,针对借助于新媒体平台传播的中介性社会事项对公权力拥有者所产生和持有的 社会政治态度。微圈舆情的主体、客体、中介性社会事项及空间四要素呈现出相应的新特征。