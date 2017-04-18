[目的/ 意义]为中国企业走向海上丝绸之路沿线国家导航,离不开对中国与沿线国家的专利关系研究。 [方法/ 过程]利用世界知识产权局网站2001-2014 年中国与海上丝绸之路沿线国家的专利数据,研究中国与沿线国 家的专利授权发展情况,并在贸易结合度指数的基础上给出了专利结合度指数概念,然后采用Wolfram Mathematica 软件可视化分析中国与沿线国家的专利结合度情况。[结果/ 结论] 中国对海上丝绸之路沿线国家的专利结合度差 距比较大,沿线国家对中国的专利结合度指数变化比较平稳,相对而言,中国对与沿线国家的专利关系上主动性更 强。