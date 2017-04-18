[1]杨春平 张文德.中国与海上丝绸之路沿线国家专利关系研究*[J].情报杂志,2017,(04):67.
点击复制
中国与海上丝绸之路沿线国家专利关系研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2017年04期
- 页码:
-
67
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2017-04-18
文章信息/Info
- Title:
-
Study on the Patent Relationship between China and the Countries
Along the Maritime Silk Road
- 作者:
-
杨春平 张文德
-
福州大学信息管理研究所 福州 350116
- 关键词:
-
专利关系 专利结合度 海上丝绸之路
- 摘要:
-
[目的/ 意义]为中国企业走向海上丝绸之路沿线国家导航,离不开对中国与沿线国家的专利关系研究。
[方法/ 过程]利用世界知识产权局网站2001-2014 年中国与海上丝绸之路沿线国家的专利数据,研究中国与沿线国
家的专利授权发展情况,并在贸易结合度指数的基础上给出了专利结合度指数概念,然后采用Wolfram Mathematica
软件可视化分析中国与沿线国家的专利结合度情况。[结果/ 结论] 中国对海上丝绸之路沿线国家的专利结合度差
距比较大,沿线国家对中国的专利结合度指数变化比较平稳,相对而言,中国对与沿线国家的专利关系上主动性更
强。
更新日期/Last Update:
1900-01-01