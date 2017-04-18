[目的/ 意义]美国1978 年颁布的《涉外情报监控法》建立了涉外情报监控法院制度,但因该制度存在诸多 问题难以发挥制约情报监控权的功能。如何改革该制度以平衡国家安全和公民权利保障遂成为美国涉外情报监控 制度亟待解决的问题。[方法/ 过程]运用文献研究、历史研究、规范分析等方法,分析涉外情报监控法院制度的建 立、发展和社会各界对该制度的批评及回应。[结果/ 结论] 研究表明,该制度存在缺乏对抗性、秘密性、法官选任不 合理和缺少必要知识信息等问题。2015 年《自由法案》虽力图通过改革解决上述问题,但结果不尽人意,进一步改 革的呼声不断。美国涉外情报监控法院制度的经验教训对我国相关制度的改革有所裨益。