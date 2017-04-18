[目的/ 意义]分析影响国际合作论文主导地位的因素情况,可以为寻找提升我国国际合作论文主导地位的 途径等方面提供参考依据。[过程/ 方法]以2014 年SCI 收录的中国和日本各自的国际合作论文数据为研究对象, 比较分析影响论文主导地位的因素并构建Logistic 回归模型,从影响与否、影响程度、影响方向等方面明确中日异同 点。[结果/ 结论]研究发现:与日本相比,当国际合作论文所属学科类别为理学或工学、类型为论文/ 文献类或评论 类、语种为其他、被资助的基金数量越多、流向为国内时,中国更容易出现主导论文,更易有话语权。因此,可以从加 强我国期刊质量、吸引不同层次的国内外资助基金等方式来有效提升我国论文主导地位。