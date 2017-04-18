[1]王 黎.基于人为干预因素角度的反恐情报预警信息系统解决方案[J].情报杂志,2017,(04):33.
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基于人为干预因素角度的反恐情报 预警信息系统解决方案()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年04期
页码:
33
栏目:
出版日期:
2017-04-18

文章信息/Info

Title:
The Solution of Anti-terrorism Intelligence Early Warning Information System Based on Human Intervention Factors
作者:
王 黎
通辽市科尔沁区图书馆 通辽 028000
关键词:
恐怖袭击 情报预警 社会网络组织分析 国家安全
摘要:
[目的/ 意义] 反恐工作已是目前各国安全工作的重点,对于这种不同以往的攻击模式,情报预警工作变得 至关重要。在搜集分析反恐情报方面必须进行不断的改进,采取新的应对措施,建立新型的反恐情报预警系统机 制,才能及时提供可靠的反恐预警情报。[方法/ 过程] 基于社会网络组织分析法( Social Network Analysis),通过关 系数据的萃取,进行连接节点的分析,建立了新型的反恐预警情报信息系统。[结果/ 结论] 此系统克服了数据不完 整与掌握动态变化的困难,完整地分析人、地、时与方法等类型的问题,从而提出适合我国国情的反恐情报预警信息 系统策略。
更新日期/Last Update: 1900-01-01