[1]Íõº£Áú ºÍ·¨Çå ¶¡ ˆÒ.»ùÓÚÉç»áÍøÂç·ÖÎöµÄ×¨Àû»ù´¡¼¼ÊõÊ¶±ð*¡ª¡ª¡ªÒÔ°ëµ¼Ìå²úÒµÎªÀý[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2017,(04):78.
µã»÷¸´ÖÆ
»ùÓÚÉç»áÍøÂç·ÖÎöµÄ×¨Àû»ù´¡¼¼ÊõÊ¶±ð*
¡ª¡ª¡ªÒÔ°ëµ¼Ìå²úÒµÎªÀý()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2017Äê04ÆÚ
- Ò³Âë:
-
78
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2017-04-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
An Identifying Method of Industrial Essential Technologies Based on Social
Network Analysis:Semiconductor Industry as a Case
- ×÷Õß:
-
Íõº£Áú ºÍ·¨Çå ¶¡ ˆÒ
-
´óÁ¬Àí¹¤´óÑ§¿ÆÑ§Ñ§Óë¿Æ¼¼¹ÜÀíÑÐ¾¿Ëù ´óÁ¬ 116023
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
×¨ÀûÊý¾Ý »ù´¡¼¼Êõ ¹²ÐÔ¼¼Êõ ¶ÈÖÐÐÄÐÔ Éç»áÍøÂç·ÖÎö ½á¹¹¶´ ìØÖµ·¨
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]Ëæ×Å²úÒµ¼¼ÊõµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹ºÍ×¨ÀûÉêÇëÊýÁ¿µÄÑ¸ËÙÔö¼Ó,ÈçºÎ´Óº£Á¿×¨ÀûÎÄÏ×ÖÐÓÐÐ§Ê¶±ð²úÒµ
»ù´¡¼¼Êõ¾ßÓÐÖØÒªÒâÒå¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]Ê×ÏÈÒÔUSPTO Êý¾Ý¿âÖÐµÄ×¨ÀûÊý¾ÝÎªÑù±¾¹¹½¨¼¼ÊõÁìÓòÒýÓÃ¾ØÕó,È»ºóÑ¡
È¡Éç»áÍøÂç·ÖÎöµÄ³ö¶È¡¢Èë¶È¡¢ÖÐ½éÖÐÐÄ¶È¡¢½Ó½üÖÐÐÄ¶È¡¢ÓÐÐ§¹æÄ£ºÍÏÞÖÆ¶ÈµÈ6 ¸öÖ¸±ê½¨Á¢×ÛºÏÆÀ¼ÛÖ¸±êÌåÏµ¡£ÔÚ
´Ë»ù´¡ÉÏ,²ÉÓÃìØÖµ·¨¸³È¨Ê¶±ð³ö¼¼ÊõÁìÓòÒýÓÃ¾ØÕóÖÐµÄ²úÒµ»ù´¡¼¼Êõ,×îºóÒÔ°ëµ¼Ìå²úÒµÎªÀý½øÐÐÁËÊµÖ¤·ÖÎö¡£
[½á¹û/ ½áÂÛ]½á¹û±íÃ÷,°ëµ¼Ìå×°ÖÃµÄÖÆÔì¡¢»îÐÔ¹ÌÌ¬Ôª¼þ¡¢½ðÊô¼Ó¹¤ºÍÍ¿²ã¹¤ÒÕµÈ×¨Àû¼¼ÊõÁìÓòÎª°ëµ¼Ìå²úÒµÖÐµÄ
»ù´¡¼¼Êõ;Éç»áÍøÂç·ÖÎö·½·¨ÓÐÖúÓÚ¿ìËÙÓÐÐ§Ê¶±ð²úÒµ»ù´¡¼¼Êõ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01