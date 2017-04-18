[目的/ 意义]网络社会思潮传播的源头在于网络社会思潮领袖,研究网络社会思潮领袖的群体特征有助于 从源头上治理网络舆论场中的社会思潮乱象。[方法/ 过程]以网络社会思潮领袖为研究对象,将意识形态领域热点 事件作为网络社会思潮争论的切入点,通过构建“ 参与者-事件”的社会网络二模矩阵,对其进行社会网络分析。 [结果/ 结论]网络社会思潮领袖内部以圈群为主的小世界特征明显,他们基于相似的意识形态倾向集结成若干圈 群,网络社会思潮领袖内部表现出了以多元化和去中心化为主的离散化特征,其社会关系网是由开放与封闭对立的 核心圈层和边缘圈层构成,分层化特征明显。此外,在网络社会思潮领袖的监测、预警与应对上也提出了相关对策。